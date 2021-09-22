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Türkiye'nin cenneti için ''imar affı'' itirafı

Türkiye'nin cenneti için ''imar affı'' itirafı

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya'nın Kaş ilçesindeki kaçak yapıları meclis gündemine taşıdı. Bakan Kurum, Budak'ın önergesine verdiği yanıtta, ilçede 9 binden fazla imar affından faydalanıldığı belirtti.

CHP'li vekil Çetin Osman Budak, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Antalya Kaş'ın kaçak villalarla kuşatılmasını verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

 Budak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a “Son beş yılda Kaş ilçesi sınırları içerisinde kaç adet kaçak yapı tespit edilmiştir? Kaş ilçesinde kaç adet kaçak yapı 2018 yılında yasalaşan “İmar Affı” uygulamasından faydalanmıştır?” sorularını yöneltti.

KAÇAK YAPI İTİRAFI

CHP'li Budak'ın önergesine Bakan Murat Kurum'dan yanıt geldi.

Kurum, “Kaş ilçesi sınırları içerisinde toplam 9 bin 769 yapı kayıt belgesi düzenlendiği görülmüş olup, söz konusu belgelerin 703 adedi iptal edilmiş, 9 bin 66 adedi aktif haldedir. Bakanlığımız tarafından Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirilen 915 adet kaçak yapı tespit edilmiştir. Ayrıca Kaş Belediye Başkanlığı tarafından Bakanlığımıza yazılan cevabi yazıda Kaş İlçesi sınırları içerisinde son beş yılda 2 bin 7 adet kaçak yapı tespit edilmiştir” dedi. 

Bakan Kurum, koronavirüs pandemisinde Kaş'ta 396 adet kaçak yapı inşaatı tespit ettiklerini belirtti.

Etiketler imar affı kaş antalya karar imar
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