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  4. 31 Ocak 2020 16:57

Uçan ''torbacı'' polislerin elinden böyle kaçtı!

Mersin’de polis ekiplerinin ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, kaçmak isterken beşinci kattan yandaki dört katlı binaya atlayan şüpheli, ayağında kırık oluşunca yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce de uyuşturucu madde ticaretinden dosyası bulunan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.’yı takibe aldı. Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi’nde polisleri fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Polislerden kaçarken 5 katlı bir binanın çatısına çıkan M.A., yakalanacağını anlayınca da yan tarafta bulunan 4 katlı binanın damına atladı. Ayağında kırık oluşan M.A., kıskıvrak yakalandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.A.’nın üzerinde, 3 pakette eroin ele geçirildi.

Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan M.A., tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 
 

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