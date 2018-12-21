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  4. 21 Aralık 2018 11:03

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde kaza: 1 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Avrupa Yakası yönü bir süre trafiğe kapatıldı.

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Kereste taşıyan bir tırın iki araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si polis 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle kuzey istikametinde köprü üzerindeki 3 şerit trafiğe kapatıldı.

Kaza, sabah saat 07.30 sularında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde meydana geldi. Köprü üzerinde kuzey istikametinde aracıyla seyir halinde olan Halil Çelik, aracının arızalanması sebebiyle emniyet şeridinde durdu. Köprüye bağlı servis aracı ise durumu fark ederek aracın durumuna bakmak için yanına gitti. Bu esnada köprüde seyir halindeki kereste taşıyan bir tır, arızalı araca ve aracın yanına yanaşmaya çalışan servis aracına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır üzerinde bulunan ağır keresteler köprüye devrilirken, diğer araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucunda servis aracının sürücüsü Raif Batak hayatını kaybederken, servis aracının içerisindeki 2 polis ve arızalı aracın sürücüsü Halil Çelik yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle köprüde Anadolu Yakası’ndan Avrupa istikametine giden 3 şerit trafiğe kapatılırken, çok sayıda emniyet ekibi olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken, kazaya karışan servis aracının ve köprüye devrilen kerestelerin kaldırılması bekleniyor.

İHA

yavuz sultan selim köprüsü , trafik kazası
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