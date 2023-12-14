Yaz saati uygulamasında karar verildi: Karanlıkta yaşama devam!

Türkiye'de 2016 yılından itibaren uygulanmayan kış saati uygulamasına tepkiler sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaz saati uygulamasına devam edileceğini açıkladı.

Türkiye'de 2016 yılından itibaren uygulanmayan kış saati uygulamasına tepkiler sürerken bakanlıktan yeni bir açıklama geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yaz saati uygulaması yıl boyunca uygulanacak" dedi.

Dünya genelinde ekim ayında kış saati uygulamasına geçilerek saatler 1 saat geri alınmıştı.

Gün ışığından daha fazla yararlanma hedefinde olan yaz ve kış saati uygulamaları Türkiye'de 8 yılından beri uygulanmıyor.

Veliler, öğrenciler, çalışanlar şikayetçi

Kış aylarında çocukların okula gittiği erken saatlerde havanın hala karanlık olması nedeniyle tepki çeken uygulama, aradan geçen yıllara rağmen değiştirilmiyor. Veliler, çocuklarının karanlıkta okula gittiği için güvenliklerinden endişe ettiklerini söylerken, işe giden vatandaşlar da sık sık karanlıkta işe gidip karanlıkta eve dönmek istemediklerini belirterek isyan ediyor.

TBMM'ye kalıcı yaz saati kaldırılsın teklifi verilmişti

Türkiye'de kış saati uygulaması 2016 yılından beri uygulanmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 20156 yılında Resmi Gazete'de yayımladığı kararda "gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla, kış saatinden vazgeçildiği, yaz saati uygulamasının her sene yıl boyunca sürdürüleceği" duyurulmuştu.

Ancak bu uygulama yüzünden çalışanlar da öğrenciler de sabah daha gün aydınlanmadan yollara düşmüş oluyor.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, karanlık saatte işe-okula gitmek zorunda olanların rahatsız olduğunu bildirerek 7 yıl önce enerji tasarrufu sağlayacağı gerekçesiyle uygulamaya konan kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

Kalıcı yaz saati uygulaması nedir, Türkiye'de neden kaldırıldı?

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. “İleri saat” uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kuzey Kıbrıs'ta kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin etkisiyle kış saati uygulamasından vazgeçilmişti fakat tepkiler nedeniyle bu uygulamadan vazgeçildi. Karanlığın neden olduğu bir kazada okul servisindeki üç genç hayatını kaybetti ve bu olayın ardından Kıbrıslı gençler Kuzey Kıbrıs Meclisi'nin önünde toplandı. Başbakanlığa kadar yürüdüler, sendikalar greve gitti, hayat bir süreliğine durdu. Daha sonra tepkiler dikkate alındı ve hükûmet sabit saat uygulamasını kaldırdı.

İmamoğlu'ndan ''yaz saati uygulaması'' tepkisi: ''Kararı alan ortada yok!''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasının kaldırılmasını gerektiğini söyleyerek, "Bu anlamsız yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kalıcı yaz saati uygulamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak döneminde hayata geçirildiğine atıfta bulunarak, "Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok..." diye yazdı.