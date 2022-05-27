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Yıkımın başladığı Atatürk Havalimanı’na uçuş yasağı

Yıkımın başladığı Atatürk Havalimanı’na uçuş yasağı

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı’na uçuş yasağını getirildiğini iddia etti.

Millet Bahçesi bahanesiyle yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı’na uçuş yasağı getirildiği iddia edildi. İddiayı İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık gündeme getirdi.

Kıdık’ın paylaşımı şöyle:

“Bu kadarına pes pes pes. Atatürk Havalimanı’nı yerle bir edecek millet bahçesi için yarın sabah 09.00 itibari ile uçuş yasağı getirildi. Uçuş yasağı için notam yayınlandı. Tüm kapılar açılarak vatandaşların elini kolunu sallayarak içeri girmesi sağlanacak. Bu kadarına pes pes pes. Atatürk Havalimanı’nını yerle bir edecek millet bahçesi için yarın sabah 09.00 itibari ile uçuş yasağı getirildi. Uçuş yasağı için notam yayınlandı. Tüm kapılar açılarak vatandaşların elini kolunu sallayarak içeri girmesi sağlanacak.”

Etiketler Atatürk Havalimanı yıkım uçuş yasak ali kıdık
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