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Yıllarca öğrencisini istismar eden cami imamı tutuklandı

Yıllarca öğrencisini istismar eden cami imamı tutuklandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde imam M.A., camiye kursa gelen 22 yaşındaki Ç.K.'nin, 9 yaşından beri kendisine cinsel istismarda bulunduğu söylemesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı’na cami imamı evli 4 çocuk babası M.A.’nın kursa gelen Ç.K. adlı gence cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ç.K., Kuran öğrenmek için gittiği camide imam M.A.’nın ilk kez 9 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve bu durumun 2022 yılına kadar her hafta devam ettiğini söyledi. Ç.K., imamın istismar sırasında cep telefonu ile görüntüsünü çektiğini, kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini bu yüzden korkup kimseye bir şey anlatamadığını ileri sürdü. Gözaltına alınan imam M.A., suçlamayı kabul etmedi. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A., tutuklandı. 

 

 

 

DHA

Etiketler adana kozan cinsel istismar imam
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