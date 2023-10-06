Yine motosikletli saldırı! Kurşun yağdırdılar

Türkiye'de son dönemde artan motosikletli saldırı olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, motosikletteki 2 kişi tarafından silahla vuruldu. Yaralanan şahıs tedavi altına alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ünye'ye bağlı Kaledere Mahallesi Gogina Sokak’ta iddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan N.B. (49), olay yerinden motosikletle geçen kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından tabanca ile ateş edilerek vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı N.B., ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karın ve bacağına 2 kurşun isabet eden B.’nın ameliyata alındığı öğrenildi. Olay yeri incelemesinde bölgede 5 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA