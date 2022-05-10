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Yolcu otobüsünde 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında gerçekleştirilen kontrolde yolcu otobüsünde 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 05.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında gerçekleştirilen kimlik kontrolünde Adıyaman’dan Antalya istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsünde çay ve tütün tespit köpeği 'Zarif' ile yapılan bagaj kontrolünde E.A. isimli şahsa ait 7 çuval, her çuval içerisinde 6 paket ve her pakette 5 kilogram olmak üzere toplam 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

Etiketler tütün kaçak tütün
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