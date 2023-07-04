Zihinsel engelli çocuk halk otobüsünü kaçırdı

Kayseri’nin merkez Talas ilçesinde zihinsel engelli bir çocuk, anahtarı üzerinde unutulan halk otobüsünü kaçırdı.

AA’nın haberine göre 15 yaşındaki çocuk, Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki boş bir araziye park edilen halk otobüsünün anahtarının üzerinde olduğunu görünce araca bindi.

Çocuğun halk otobüsünü çalıştırarak sürmeye başladığını görenler, durumu polise haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerce takip edilen ve ‘dur’ ihtarına uymayan genç, araçla yaklaşık dört kilometre ilerledi.

Hulusi Akar Bulvarı’nda seyir halindeyken orta refüje çarpan otobüste maddi hasar oluştu.

Polis ekiplerince yakalanan ve zihinsel engelli olduğu belirlenen çocuk, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Halk otobüsü sahibine teslim edildi.