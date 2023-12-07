3 yeni halka arzda talep toplama başladı

SPK tarafından onaylanan 3 şirketin halka arzında talep toplama bugün başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2023 yılının 76. Bülteninde Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ, Kuzey Boru AŞ ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ'nin halka arzını onaylamasının ardından bu 3 şirketin payları için talep toplama bugün başladı.

Mega Metal halka arzı

Mega Metal halka arzında bugün başlayan işlemler, 8 Aralık saat 17.00'de son bulacak. Şirketin payları 28,30 TL’den halka arz edilecek.

Arzın ardından Mega Metal, borsada “MEGMT” kodu ile işlem görecek. Tamamı eşit dağıtımla halka arz olacak MEGMT payları katılım endeksinde işlem görmeyecek.

Halka arz büyüklüğü 1.775.825.000 olan şirket, fiyat istikrarını ise planlamıyor.

Halka arzda olası katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek pay miktarları da şöyle sıralanıyor:

2 milyon katılımda yaklaşık 24 lot (680 TL)

2,5 milyon katılımda yaklaşık 20 lot (566 TL)

3 milyon katılımda yaklaşık 16 lot (453 TL)

3,2 milyon katılımda yaklaşık 15 lot (425 TL)

3,5 milyon katılımda yaklaşık 14 lot (396 TL)

4 milyon katılımda yaklaşık 12 lot (340 TL)

Sur Tatil Evleri GYO

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 7 - 8 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

Halka arzda borsu kodu “SURGY” olacak payların arz fiyatı ise 49,18 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda 45.000.000 lot 49,18 TL’den satışa sunulacak.

Katılım endeksine uygun olan şirketin halka arz büyüklüğü de 2.213.100.000 TL olacak.

Halka arzda olası katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek pay miktarları ise şöyle:

2 milyon katılımda yaklaşık 18 lot (885 TL)

2,5 milyon katılımda yaklaşık 14 lot (688,5 TL)

3 milyon katılımda yaklaşık 12 lot (590 TL)

3,5 milyon katılımda yaklaşık 10 lot (492 TL)

4 milyon katılımda yaklaşık 9 lot (442 TL)

Kuzey Boru

SPK takvimine göre talep toplama işlemleri bugün başlayan Kuzey Boru halka arzında talep toplama 8 Aralık Cuma günü sona erecek.

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar, 36,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Kuzey Boru izahname bilgilerine şirket "tamamen eşit dağıtım" yapacak.

Katılım endeksine uygun olan "KBORU" halka arzının büyüklüğü de 868.800.000 TL olacak.

Halka arzda olası katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek pay miktarları ise şöyle:

2,1 milyon katılımda yaklaşık 12 lot (434 TL)

2,5 milyon katılımda yaklaşık 10 lot (362 TL)

2,9 milyon katılımda yaklaşık 9 lot (325 TL)

3,3 milyon katılımda yaklaşık 8 lot (289 TL)

3,7 milyon katılımda yaklaşık 7 lot (253 TL)

***Rakamlar, katılımcı sayısının artması ya da azalmasına göre değişim gösterebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, katılımcı sayıları üzerinden yapılan bu hesaplamalarda katılımcıların tamamının en az tahmindeki kadar hisse talep ediyor olmasıdır. Şayet katılımcıların belli bir kısmı daha az talep girmişlerse bu tahminler geçerliliğini yitirecek ve katılımcı sayısı aynı olsa da çok daha yüksek tutarlarda dağıtım olabilecektir. Yatırımcıların bu durumu dikkate alarak talep girişi yapmaları faydalı olacaktır.