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  3. 30 Ağustos resepsiyonunda kriz çıkartan görüntü! Görevden alındılar

30 Ağustos resepsiyonunda kriz çıkartan görüntü! Görevden alındılar

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat'ta düzenlenen resepsiyonda bazı askerlerin Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan geçmesine ilişkin açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada, ''Olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir'' denildi.

MSB, Tokat'ta 30 Ağustos nedeniyle düzenlenen etkinlikte bazı askerlerin, misafirleri karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan geçmesine ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır" denildi. 

Etiketler tokat 30 ağustos resepsiyonu asker msb
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