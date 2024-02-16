4 hain daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi.

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mamRCRtF2w — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2024

DHA