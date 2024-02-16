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4 hain daha etkisiz hale getirildi

4 hain daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı PKK terörist
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