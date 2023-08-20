4 katlı bina çöktü; iş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Gaziantep'te 4 katlı ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te, Üniversite Bulvarı'ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarılmak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Ş.B.'nin (44) cansız bedenine ulaşıldı. B.'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA