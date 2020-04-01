  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Nisan 2020 10:34

4 mahalleye karantina! Giriş-çıkışlar yasaklandı

Malatya'nın Darende, Hekimhan, Arapgir ve Pütürge ilçelerindeki 4 mahalle, koronavirüs salgının nedeniyle karantina altına alındı. Mahallelere giriş-çıkışlar yasaklandı.

4 mahalleye karantina! Giriş-çıkışlar yasaklandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Geçen pazar günü kente yurt içi ve yurt dışından gelen bazı kişilerin Darende, Hekimhan, Arapgir ve Pütürge ilçelerindeki yakınlarının yanlarına gitmesinin ardından 6 kişi, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Şüphe üzerine gözlem altına alınan 6 kişiye yapılan Corona Virüsü testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine 6 hastanın yaşadığı Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi, Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi ile Pütürge ilçesinin 86 nüfuslu Sahilköy Mahallesi karantina altına alındı. Jandarma ekipleri, 4 mahallenin giriş-çıkışlarına barikat kurdu. Mahallelere giriş ve çıkış izni verilmezken vatandaşların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanmaya başlandı.

Sağlık ekipleri de mahalle sakinlerinin ateşlerini ölçerek, kontrollerini yapmaya başladı. Yüksek ateş tespit edilenler, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne götürülüyor.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
malatya , mahalle , karantina
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM