47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle ilse 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlar hakkında yeni bir duyuru yaptı.

SGK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

47 ilaç arasına 3 adet daha kanser ilacı eklendi.

Bakan Işıkhan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim. " dedi ve şu görseli paylaştı: