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5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulundular, kahraman komandolarımız da gerekeni yaptı! Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi. 

Etiketler milli savunma bakanlığı pkk ypg
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