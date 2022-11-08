5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulundular, kahraman komandolarımız da gerekeni yaptı! Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
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