5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulundular, kahraman komandolarımız da gerekeni yaptı! Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.