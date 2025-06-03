5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir büyük deprem daha

Muğla'nın Marmaris açıklarında sabah karşı meydana gelen ve 14 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybedip 69 kişinin yaralandığı 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer Girit Adası'nda 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10 kilometre açıklarında sabaha karşı meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin yarattığı endişe sürerken, bu sefer de saat 14.26'da Muğla açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saat 14.26'da Muğla açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki ikinci depremin merkezüssü Girit Adası olarak belirtildi.

Ayrıca depremin 5,39 km derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

Sabah karşı meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem İzmir'den Antalya'ya kadar hem Ege hem de Akdeniz'in sahil şeridindeki tüm illerimizde de hissedilmiş, deprem nedeniyle panik atak geçiren 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 69 kişi de yaralanmıştı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...