  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir büyük deprem daha!

5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir büyük deprem daha

5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir büyük deprem daha
Güncelleme:

Muğla'nın Marmaris açıklarında sabah karşı meydana gelen ve 14 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybedip 69 kişinin yaralandığı 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer Girit Adası'nda 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10 kilometre açıklarında sabaha karşı meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin yarattığı endişe sürerken, bu sefer de saat 14.26'da Muğla açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saat 14.26'da Muğla açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki ikinci depremin merkezüssü Girit Adası olarak belirtildi.

Ayrıca depremin 5,39 km derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

Sabah karşı meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem İzmir'den Antalya'ya kadar hem Ege hem de Akdeniz'in sahil şeridindeki tüm illerimizde de hissedilmiş, deprem nedeniyle panik atak geçiren 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 69 kişi de yaralanmıştı.

Uzman isimlerden Marmaris'teki 5,8'lik deprem sonrası peş peşe açıklamalarUzman isimlerden Marmaris'teki 5,8'lik deprem sonrası peş peşe açıklamalarHaber

 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

text-ad
Etiketler deprem helen yayı Marmaris girit adası ege deprem oldu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur ve emeklinin 2025 yılı 5 aylık enflasyon farkı netleşti Memur ve emeklinin 2025 yılı 5 aylık enflasyon farkı netleşti Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini kızdıracak indirim! Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini kızdıracak indirim! Mahkemeden ehliyetine el konulup ceza kesilen sürücü için emsal karar Mahkemeden ehliyetine el konulup ceza kesilen sürücü için emsal karar Piyasaların bir bileni İslam Memiş gram altın için yeni tahminini açıkladı Piyasaların bir bileni İslam Memiş gram altın için yeni tahminini açıkladı Enflasyon açıklandı; Haziran ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Haziran ayı kira zam oranı belli oldu ENAG Mayıs 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Mayıs 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Esenyurt'un lüks rezidanslarına polis baskını: Ne işler döndüğüne inanamayacaksınız! Esenyurt'un lüks rezidanslarına polis baskını: Ne işler döndüğüne inanamayacaksınız! Icardi'ye aşk yanıtı bu oldu: Wanda Nara gönlünü yine bir futbolcuya kaptırdı! Icardi'ye aşk yanıtı bu oldu: Wanda Nara gönlünü yine bir futbolcuya kaptırdı! Öğretmen, polis, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı Öğretmen, polis, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı TÜİK Mayıs 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Mayıs 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı
Trabzon'u sel aldı! Şehir merkezi sular altında Trabzon'u sel aldı! Şehir merkezi sular altında Küçük kız çocuğunu taciz eden, Türkiye'yi ayağa kaldıran şantajcı sapık yakalandı! Küçük kız çocuğunu taciz eden, Türkiye'yi ayağa kaldıran şantajcı sapık yakalandı! Galatasaray'dan 20 milyon Euro isteyen Osimhen 30 milyon Euro'ya imzayı attı! Galatasaray'dan 20 milyon Euro isteyen Osimhen 30 milyon Euro'ya imzayı attı! Enflasyon tahminleri tutmadı! Emekli ve memur maaşı için zam hesabı sil baştan! Enflasyon tahminleri tutmadı! Emekli ve memur maaşı için zam hesabı sil baştan! Survivor adasında sürpriz gelişme: Hakkında tutuklama kararı olan Hikmet adada yok oldu! Survivor adasında sürpriz gelişme: Hakkında tutuklama kararı olan Hikmet adada yok oldu! Görüntüler Türkiye'den... Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısıya uğradı! Görüntüler Türkiye'den... Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısıya uğradı! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka sıralaması değişti: Yüzde 53 faiz veren bile var! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka sıralaması değişti: Yüzde 53 faiz veren bile var! Yerli SİHA'dan dünya havacılık tarihine damga vuran an: Savaş gemisinden kendi kendine havalandı! Yerli SİHA'dan dünya havacılık tarihine damga vuran an: Savaş gemisinden kendi kendine havalandı! Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem: 1 çocuk öldü, onlarca kişi yaralandı! Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem: 1 çocuk öldü, onlarca kişi yaralandı!