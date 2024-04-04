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72 kişiye mezar olan İsias Oteli davasında yeni gelişme

72 kişiye mezar olan İsias Oteli davasında yeni gelişme
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Kıbrıs'tan sporcuların da içinde bulunduğu Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin Adıyaman'da 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli davasında, tutuklu bulunan 5 sanıktan 2'si tahliye edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutuklu bulundukları süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınan tutuklu sanıklardan otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un oğlu Efe Bozkurt ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın, "yurt dışı yasağı" ve "haftada bir gün imza atma" şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu 3 sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta yapılmıştı. Dava, 26 Nisan'da görülecek ikinci duruşmayla devam edecek.

Etiketler dava otel İsias Oteli
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