76 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 76 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık Çamlık Mahallesi Beyaz Köşk apartmanında bir süredir komşularının haber alamadığı Ertuğrul Ege’nin evinde giren polis ve itfaiye ekipleri, yaşlı adamın yerde yatan cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ege'nin cansız bedeni otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.