8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı tehlikeli boyutta

Sağlık Bakanlığı 8 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 262 kişi hayatını kaybetti.

8 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Haritadaki birçok il mavi renge dönerken Yozgat, İç Anadolu Bölgesi'nde tek sarı renkte il olarak kaldı.

Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 30 bin 103 oldu.



AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 81,60 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 63,31 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 99 milyon 582 bin 607’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Kırıklareli, Aydın, Yalova ve Balıkesir Antalya takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis takip etti.

"ŞU AN VAZGEÇİLMEZİMİZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." ifadelerini kullandı.