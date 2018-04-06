9 bin kişi Pazar günü evlerini tahliye edecek !

İtalya’nın Bologna kenti şehir merkezinde ikinci dünya savaşından kalma patlamamamış 250 kiloluk bomba bulundu. İngilizler havadan attığı bomba tesadüf bir kazı sırasında ortaya çıktı. Bu Pazar günü bomba imha edilecek. Bombanın bulunduğu yerin çevresinde yaşayan 9 bin kişi imha sırasında evlerini boşaltacak.



İtalya’nın Bologna kenti şehir merkezinde ikinci dünya savaşından kalma, patlamamış 250 kiloluk bomba bulundu. İkinci dünya savaşında İngilizler tarafından havadan şehre atılan bomba, tesadüf eseri bulundu. Şehir merkezinde tren garına yakın bir mesafede yapılan kazı esnasında bulunan bomba bu Pazar, güvenlik güçleri tarafından imha edilecek. Pazar günü Bologna kentinde olağan üstü hal ilan eden yetkililer. Bombanın bulunduğu çevrede oturan 9 bin kişiye’de Pazar günü güvenlik nedeniyle evlerini boşaltmalı talimatı verildi.