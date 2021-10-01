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A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu belli oldu. Stefan Kuntuz'un Milli Takım'a sürpriz isimleri davet ederken bu futbolcuların arasında Caner Erkin, Serdar Dursun ve Berkan Kutlu dikkat çekti.

Etiketler milli takım a milli takım aday kadro
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