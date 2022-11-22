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ABD'den Pençe Kılıç operasyonuyla ilgili açıklama

ABD'den Pençe Kılıç operasyonuyla ilgili açıklama
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ABD'den Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe Kılıç operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD'den Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var" denildi.

Etiketler abd pençe kılıç
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