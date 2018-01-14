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  3. 14 Ocak 2018 17:46

ABD'den şoke eden YPG açıklaması

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 30 bin kişilik bir sınır güvenlik gücü kuracağını açıkladı.

ABD'den şoke eden YPG açıklaması
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Reuters haber ajansı, ABD liderliğinde DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun Suriye'deki ortaklarıyla 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını açıkladı.

Yeni gücün 30 bin kişiden oluşmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada sınır güvenlik gücünün Türkiye ve Irak sınırını kontrol edeceği belirtildi.

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, ABD'nin eğittiği 'Sınır Güvenlik Gücü' nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarının geçen hafta dışişleri bakanlığına çağırıldığını söyledi. 

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile ortak hareket ettiği biliniyor.

suriye , ordu , pyd , abd , ypg
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