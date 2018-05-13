Abdullatif Şener CHP'den mi aday olacak ?

24 Haziran 2018'de yapılacak genel milletvekili seçimi için 2319 kişi, CHP'den milletvekilliği aday adaylığı başvurunda bulundu. Hâlen milletvekili olarak görev yapan 6 ismin, başvuru yapmaması dikkati çekti. Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye mitinglerde eşlik etmesi, “CHP'den aday gösterilecek mi” sorularına neden oldu.



CHP'de day adaylığı başvurusu yapmayan isimler, eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ile Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak olarak belirlendi.

ABDÜLLATİF ŞENER ADAY OLACAK MI?

Sözcü'de yer alan habere göre; AKP kurucuları arasında yer alan eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye mitinglerde eşlik etmesi, “CHP'den aday gösterilecek mi” sorularına neden oldu.

Önceki seçimlerde de Şener'in ismi CHP'den milletvekilli adayı olarak geçmiş ancak Kılıçdaroğlu aday göstermemişti.

KRİTİK TARİH 20 MAYIS

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, aday belirleme süreci konusunda yaptığı açıklamada ‘'2 bin 319 başvuru var. Bütün adaylarla mülakat yapıldı ve süreç tamamlandı. Bu hafta ise il ve ilçe örgütlerinden gelen öneriler toplanacak. Bölgesel dengeler gözetilecek. Sivil toplum örgütlerine de görüş sorulacak. 20 Mayıs tarihindeki Parti Meclisi toplantısında listeler kesinleşmiş olacak" dedi.

ABDÜLLATİF ŞENER KİMİDİR?

Abdüllatif Şener, 26 Nisan 1954 tarihinde Sivas ilinin Yıldızeli ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta bitiren Şener; üniversite eğitimini ise 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Anabilim Dalı’nda yapan Abdüllatif Şener’in babasının adı Bedirhan, annesinin adı ise Ayferat’tır. 1982 yılında Berrin Şener ile evlilik gerçekleştiren Abdüllatif Şener’in, 4 tane çocuğu bulunmaktadır.

Sona Doğru Osmanlı, Osmanlı Maliyesinin Şeffaflaşması, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi gibi eserleri bulunan Abdüllatif Şener; Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ‘’Dekan Yardımcısı’’ olarak görevde bulundu. Öte yandan Öğretim Üyeliği görevini ise Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’de Maliye Bölümünde gerçekleştirdi.

1991-1998 yılları arasında 19. Dönem ve 20. Dönem Refah Partisi, 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi, 2001-2007 yılları arasında 22. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili olarak meclise girdi.

2001 yılında AK Parti’nin kurucu üyeliğini yapan Abdüllatif Şener, 58. ve 59. Hükümet Dönemi'nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini icra etti. Bununla birlikte 11 Temmuz 2008 tarihi itibariyle AK Parti’deki görevinde istifa etme kararı aldı.

25 Mayıs 2009 tarihine gelindiğinde Türkiye Partisi'ni kurdu ve bir dönem partinin genel başkanlığı görevini üstlendikten sonra bu görevinden istifa etti. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan Bağımsız milletvekili olarak adaylığını koydu. 22. dönem AK Parti Sivas milletvekili olan Abdüllatif Şener’in Fransızca dil bilgisi bulunmaktadır.