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Acı haber: Suriye'de iki polis memuru şehit oldu

Acı haber: Suriye'de iki polis memuru şehit oldu
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Tel Abyad bölgesinde PKK-PYD terör örgütünün gizlediği patlayıcılara müdahale sırasında iki polis memuru şehit düştü.

Suriye'nin Telabyad kentinde polis ekiplerinin uygulama noktasında tespit ettiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Türk polisi şehit olurken, 7 polis de yaralandı. Aynı patlamada 1 yerel polis şehit olurken, 4'ü de yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Suriye'nin Telabyad kentinde polis uygulama noktasında yaşandı.

İddiaya göre, PKK/PYD terör örgütünün ülke genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere müdahale esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 Türk polisi ile 1 yerel polis şehit olurken, 4'ü yerel olmak üzere 11 polis ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Akçakale ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Şanlıurfa Valiliği, patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında, "Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Telabyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında PKK/PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir. Olay esnasında 2 polis memurumuz şehit olmuştur. Bir yerel polis memuru şehit olmuştur. 4'ü yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Etiketler şehit suriye pkk PYD
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