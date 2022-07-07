Acı haberler peş peşe geliyor: 3 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şehit sayısı 3'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK mensubu teröristlerin açtığı taciz atışında 3 askerin yaralandığını açıkladı. MSB açıklamasının devamında yaralı askerlerden P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızdan P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa KOCA yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi sonucu yaralanan askerlerden birinin daha şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Murat YILDIRIM şehit olmuş, 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmış." denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca ve şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 07 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.