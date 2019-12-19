Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Haznevi Tarıkatı'nın liderinin öptü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suriye merkezli Haznevi Tarikatı'nın düzenlediği bir programda tarikat liderinin elini öptü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Gaziantep'te katıldığı bir program tartışmalara neden oldu.

Suriye Merkezli Haznevi Tarikatı'nın düzenlediği programda Gül'ün, tarikat liderinin elini öptü.

Sosyal medyada gündeme gelen görüntülerde konuşmasını tamamlayan tarikat liderinin, kürsüden inerek Bakan Gül'ün yanına gittiği görülüyor.

Söz konusu görüntülerde Gül'ün tarikat liderine doğru eğilip elini öptüğü görülüyor.

Videonun devamında ise ikilinin samimi bir şekilde ayaküstü sohbet ettiği görülüyor.