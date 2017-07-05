Adalet yürüyüşünde güvenlik için yol kapatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 21. gününe Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca mevkisinden başladı. Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kılıçdaroğlu, güzel bir atmosfer olduğunu belirterek, serin havanın akşama kadar devam etmesi temennisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü, D-100 Karayolu’nda sağ şeritten 20 günder devam ederken, bugün 21’inci gününde ise bir ihbar üzerine D-100 karayolunun yürüyüş güzergahı olan İstanbul yönü tamamen kapatıldı.

DHA'nın haberine göre İstanbul yönüne gidenler TEM yolu ve ara yolları kullandı. Bir kamyonun Adalet Yürüyüşü’ne katılanların arasına gireceği yönündeki ihbar üzerine, olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, D-10 karayoluna girişi sağlayan yan yollar da araçlarla kapatıldı.

Yürüyüş sırasında çevrede bulunan binalara çıkan özel harekat polisleri dürbünlerle çevreyi izledi.

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