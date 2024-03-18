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Adana'da dehşet! Günlük kiralık evde öldürüldü

Adana'da dehşet! Günlük kiralık evde öldürüldü
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir kişi günübirlik kiralık dairede tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin A. (34), 16 Mart'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce odasında tabancayla vuruldu.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayan'ın  yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Etiketler gnlük kiralık ev adana ölüm
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