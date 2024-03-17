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Adana'da kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı

Adana'da kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde kimyasal madde yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana-Pozantı Otoyolu güney gişeleri yakınında, Adnan Ukşul yönetimindeki kimyasal madde yüklü TIR, seyir halindeyken alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına çekti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucu TIR'da hasar oluştu.

Etiketler adana TIR kimyasal madde
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