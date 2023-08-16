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Adana'da korkutan deprem

Adana'da korkutan deprem
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Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Adana'nın Aladağ ilçesi merkezli 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Adana'nın Aladağ ilçesi merkezli 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevredeki Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Kayseri gibi illerden de hissedildi.

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy yaptığı açıklamada; '6 Şubat depremlerinden sonra şunu söylemiştik, deprem olan bölgede uzun süre bir deprem olmayacak ama komşu alanlarda yeni depremler ve artçı depremler yaşanabilir diye bunlardan bir tanesi Adana'nın kuzeyi diğeri de Malatya tarafıydı farkındaysanız iki tarafta da depremler meydana geliyor. Bu depremler artçı sayılabilir. Özellikle afet bölgesindeki binalara fazla yaklaşmamak gerekiyor.' dedi.

Etiketler adana deprem adanada deprem
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