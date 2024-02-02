Adana'da korkutan deprem
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yerine 6.98 kilometre altında saat 22.06'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yerine 6.98 kilometre altında saat 22.06'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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