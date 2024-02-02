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Adana'da korkutan deprem

Adana'da korkutan deprem
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AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yerine 6.98 kilometre altında saat 22.06'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yerine 6.98 kilometre altında saat 22.06'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etiketler adana deprem adanada deprem
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