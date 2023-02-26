Adana'da okulların açılması ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da okulların açılma tarihi 13 Mart'a ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Adana olmuştu. Eğitim ve öğretime ara verilen Adana'da okulların açılışı 13 Mart'a ertelendi.

Adana'da incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılış tarihinin ertelendiğini şu sözlerle duyurdu:

"Veriler her geçen gün değişiyor. Bu değişen verilere göre aldığımız kararları da biz güncelliyoruz. Bu kapsamda Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlayacağımızı açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart'ta yeni verilere göre tekrar verileri güncelleyerek inşallah durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız."

HANGİ İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin etkilediği illerde okulların açılış tarihlerini açıklamıştı.



Buna göre Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'teki okullar 1 Mart'ta, Osmaniye ve Gaziantep'te 13 Mart'ta, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da ise 27 Mart'ta açılacak.