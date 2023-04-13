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Adıyaman'da büyük deprem! Çevre iller de sallandı

Adıyaman'da büyük deprem! Çevre iller de sallandı
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Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip 55 binden fazla canı yitirdiğimiz asrın felaketinin ardından bölgedeki depremler devam ediyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 16.26'da meydana gelen deprem 7 km derinlikte kaydedildi.

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