Adıyaman'da korkutan deprem

AFAD, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 18.58'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 8.51 kilometre altında gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,5 olarak rapor etti.