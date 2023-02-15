Adıyaman'da yıkılan ve onlarca kişinin öldüğü otelle ilgili 4 gözaltı

Adıyaman'da yıkılan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'in sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'daki İsias Otel'in depremde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre Adıyaman Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Bahsi geçen otel sorumluları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup gerekli tüm inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaktadır. Soruşturma kapsamında şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet B., Efe B., Amine B. ve Şule Ö. yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. Sorumlulukları bulunan olası diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır."