Adnan Oktar davasında yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Meltem D. ve Ferhunde Eda B. tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Dün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Meltem D. ve Ferhunde Eda B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamayı hedeflediği, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulduğu, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi. Ayrıca örgüte yönelik yargılama devam edilirken, yargılamaya yönelik adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulma ve asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulunduğu bilgisi edinildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Meltem D. ve Ferhunde Eda B. adliyeye sevk edildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra iki şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikçe, Meltem D. ve Ferhunde Eda B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.