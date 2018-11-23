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  3. 23 Kasım 2018 16:43

Ahmet Akın öğretmenleri unutmadı

Türkiye’de ismi açıklanan ilk Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, “Gelecek nesillerimizi, evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerin hakkını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz" dedi.

Ahmet Akın öğretmenleri unutmadı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Balıkesir’in ilçelerindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Kepsut’ta yoğun ilgiyle karşılanan Ahmet Akın, Kepsutlulara teşekkür ederek, “Kepsut’u da Balıkesir Büyükşehir Başkanlığı’nı da alacağız. Zafer yakın. Kepsut’un tüm sorunlarını biliyorum. Çözümlerim, projelerim hepsi hazır. Yetkiyi verdiğiniz gün Kepsutlu hemşehrilerimin yüzü gülecek” dedi.

Çalışmaları nedeniyle Balıkesir’de ilçe ilçe dolaşan Ahmet Akın, öğretmenleri de unutmadı. Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nurettin Özdemir’e çiçek takdim ederek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. Akın, “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Millet mekteplerinin başöğretmeni’ unvanının verildiği ve tüm öğretmenlerimize armağan edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladığımız bu gün, yediden yetmişe hepimiz için en önemli gün. Sizlerin bizlerin üzerindeki emeği, evlatlarımız üzerindeki emeği ödememiz mümkün değil. Sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

ahmet akın , chp , balıkesir
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