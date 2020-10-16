AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi olan Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Markar Esayan bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Esayan'ın vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İbrahim Kalın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.