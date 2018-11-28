AK Parti yöneticisinden skandal tweet

AKP Denizli İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemile Taşdemir, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Taşdemir, paylaşımında muhalefet partilerini hedef aldı.
“SP OY VERECEK KADAR İMAN’SIZ BIRAKMASIN”
Odatv'nin haberine göre AKP'li Taşdemir şu ifadeleri kullandı:
"Allah kimseyi
-CHP'ye oy verecek kadar AKIL'sız
-HDP'ye oy verecek kadar VATAN'sız
-İP'e oy verecek kadar ÜLKÜ'süz
-SP oy verecek kadar İMAN'sız
Bırakmasın!"
TEPKİLERİN ARDINDAN SİLDİ
Taşdemir'in Saadet Partisi'ne oy verenleri "imansız" ilan etmesine tepkiler dinmedi. AKP yöneticisi Cemile Taşdemir tepkilerin ardından tweetini sildi.