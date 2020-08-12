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  3. 12 Ağustos 2020 12:29

AK Partili belediye başkanı korona virüse yakalandı

Ankara'nın Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kendi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını "Covid-19 testim pozitif çıktı" diyerek açıkladı.

AK Partili belediye başkanı korona virüse yakalandı
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim; dün yaptırdığım Covid-19 testinin sonucu maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Lütfen salgına karşı tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günlerde, buluşmak dileğiyle dualarınızı bekliyorum" dedi.

Öte yandan Meclis üyesi Oğuzhan Zengin'in, Çubuk Belediye Başkanlığı'na vekalet edeceği öğrenildi.

 

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