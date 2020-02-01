AK Partili belediye fay hattının geçtiği bölgeyi imara açıyor

Uzmanların deprem uyarısı yaptığı yerlerden biri olan Balıkesir'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, şehirde ‘18.02 bölgesi’ olarak bilinen ve altından fay hattının geçtiği yumuşak zemine sahip bölgeyi imara açmayı planladığı öğrenildi.

Deprem fırtınasının yaşandığı Türkiye'de uzmanlar diri fay hatlarının bulunduğu bölgelerden ve yumuşak zeminlerden uzak durulması çağrısı yaparken, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin fay hattının geçtiği bir bölgeyi imara açacağı öğrenildi. YeniÇağ'da yer alan habere göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehirde ‘18.02 bölgesi’ olarak bilinen ve altından fay hattının geçtiği, yumuşak zemine sahip bölgeyi imara açmayı planlarken, söz konusu plana Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün'den tepki geldi.Yenigün, “Balıkesir’de yeni imara açılacak nokta olan 18.uygulama diye tabir edilen Küçük Sanayi Sitesi ikinci kapıdan sonraki bölümde fay hattı geçmektedir. Ayrıca zemini de kötüdür” dedi.

"CİDDİ PARA KAZANACAN BİR ZÜMRE VAR"

Balıkesirliler ise, 18.02 diye tabir edilen bölgenin imara açılması durumunda, ciddi para kazanacak bir zümre olduğunu ve belediye yönetiminin 3 kuruşa tarla vasfında arazi kapatıp rant elde etmeyi hedefleyenlerin cebi yerine vatandaşın güvenliğini düşünmesi gerektiğini ifade ettiler.