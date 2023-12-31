AK Partili isim saçmaladı: Atatürk'ün karşısına Hitler!

AK Partili eski Sapanca Belediye Başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmazer, Suudi Arabistan'daki 'Süper Kupa' skandalı için "Hitler ile çıkmasına izin verecek misiniz" açıklamasıyla tepki çekti.

AK Parti eski Sapanca Belediye Başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmazer, Suudi Arabistan'daki 'Süper Kupa' skandalı sonrası sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Futbolcuların Atatürk'ün sözü yazılı bir pankartla sahaya çıkmasının yanlış olduğunu savunan Yılmazer, "Bu rezalet dünya spor tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bu Türk sporuna yapılan en büyük suikastlardan biridir!" dedi.

Yılmaz paylaşımında, aynı durumun başka ülkelerin liderleri için de yanlış olacağını savunmaya çalışırken Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'den İtalya'nın 1945'te idam edilen faşist diktatörü Benito Mussolini'ye, EOKA'nın kurucusu Nikos Sampson'dan İsrail'in kurucusu Theodor Herzl'e kadar "örnek"lere yer verdi.

Yılmazer şu ifadeleri kullandı:

"Soru şu: Yarın bir gün Fatih Terim'li Panathinaikos Türkiye'de oynayacağı bir maça 'Yaşasın Büyük Yunanistan' sloganları ve *Venizelos resimleri ile çıkarsa ne diyeceksiniz? 'Buyurun Yapın' mı? Alman takımın Hitler ile, İsrail takımının Thedor Herzl ile, İtalyan takımının Mussolini ile, İngiliz takımının Churchill ile, Bolivya takımının Che ile, Rus takımının Stalin ile, Çin takımım Mao ile, Suudi takımının Lawrence ile, Irak takımının Barzani ile, Rum takımının Nikos Sampson ile çıkmasına izin verecekmisiniz? Spora siyaset sokulduğu nerede görülmüş?"

İşte Yılmazer'in o paylaşımı: