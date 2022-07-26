AK Partili isimden ''kaçak'' villalar için şok sözler: ''Af çıkacak''

AK Parti Kilis il yöneticisi ve İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Necmettin Şekeroğlu, tarım arazine yaptırdığı kaçak vilları "Ya imara girecek ya da imar affı çıkacak" diye savundu.

Bakanlar Kurulu 21 Kasım 2016 tarihinde aralarında Kilis'in de bulunduğu 49 ilde 141 bölgeyi ‘Büyük ova tarım alanı' ilan etti. Ancak Kilis'te ‘ova' ilan edilen bölgede kaçak villalar yapıldı.

AK Parti Kilis il yöneticisi ve İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Necmettin Şekeroğlu bölgeye biri kendine, diğeri oğluna ait olmak üzere 6 kaçak villa yaptırdı.

AK Parti'li Kilis Belediyesi, Şekeroğlu'na kaçak villalar için 544 bin lira ceza kesti ve mühürledi. Mühür sökülerek, inşaata devam edildi. Bu kez 616 bin lira daha ceza kesildi. Tarım İl Müdürlüğü de 250 bin lira ceza verdi. Eski haline getirilmediği için ceza 3 katı olan 750 bin liraya çıkarıldı. Ancak kaçak villa yapımı sürüyor.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak’ın haberine göre; AK Parti'li Şekeroğlu, kaçak inşaat yaptıklarını itiraf etti ve “Kilis'te böyle yüzlerce bağ evi var. İmar affı bekliyoruz” dedi.

Şekeroğlu şunları söyledi:

“Adı tarım arazisi ama kayalık mevki. Masa başında orayı tarım arazisi, ova ilan etmişler. 5-6 arkadaş bir araya geldik, bağ evi yapmak için. Bizim imarla aramızda 300 metre var. Şehrin binaları bize 300 metre mesafede. Burada ya imara girecek ya da imar affı çıkacak. Biz toplumdan ve sizden anlayış istiyoruz.”

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