Akaryakıtta Bir depoda 70 TL fark ettirecek bir dev zam daha geliyor!

Araç sahipleri 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da zamla yatıp zamla kalkmaya devam ederken akaryakıt fiyatlarında bir dev zammın daha haberi geldi... Ortalama bir depoyu yaklaşık 70 TL daha fazlaya dolduracak zam geliyor... İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

HABER3COM

2023 yılından bu yana A'dan Z'ye tüm ürünlerde zamla yatıp zamla kalkmaya devam eden Türkiye'de zamla girdiğimiz 2024 yılının daha ikinci ayında da zamlarla devam ediyor.

Geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19,81 TL'ye, motorinin de litresi 18,59 TL'ye satılıyordu. Ancak yeni yıl da geçen yıl gibi daha ilk günlerinden zam olup üstümüze yağmaya başladı.

Son olarak motorinin litre fiyatına 30 Ocak Salı günü itibariyle 1,38 TL, benzinin litre fiyatına da 1 Şubat Perşembe günü itibariyle 95 Kuruş zam gelmişti.

Ancak Şubat zamları bunlarla sınırlı kalmadı. Araç sahiplerinin zam kabusu tüm hızıyla sürerken ortalama bir depoyu yaklaşık 70 TL daha pahalıya dolduracak olan bir zam daha açıklandı.

Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; motorinin litre fiyatı 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 40 kuruş daha zam gelmesi bekleniyor.

Yeniden yükselişe geçen Brent Petrol fiyatları ve Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki yeni rekor seviyeleri nedeniyle beklenen zammın motorinin ardından benzin ve LPG fiyatlarına da yansıması beklenirken henüz benzin ve LPG zammı için bir açıklama yapılmadı.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin iki nedeni var. Bunlardan biri Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

İşte 10 Şubat Cumartesi itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,15 TL

Motorin fiyatı: 42,52 TL

LPG fiyatı: 20,82 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,43 TL

Motorin fiyatı: 41,72 TL

LPG fiyatı: 20,81 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,36 TL

Motorin fiyatı: 42,69 TL

LPG fiyatı: 20,75 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,89 TL

Motorin fiyatı: 43,28 TL

LPG fiyatı: 21,07 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,13 TL

Motorin fiyatı: 42,40 TL

LPG fiyatı: 20,73 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,10 TL

Motorin fiyatı: 43,37TL

LPG fiyatı: 20,31 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,32 TL

Motorin fiyatı: 42,76 TL

LPG fiyatı: 20,46 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,55 TL

Motorin fiyatı: 42,95 TL

LPG fiyatı: 19,93 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,69 TL

Motorin fiyatı: 43,07 TL

LPG fiyatı: 20,20 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,82 TL

Motorin fiyatı: 43,37 TL

LPG fiyatı: 20,10 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,04 TL

Motorin fiyatı: 42,35 TL

LPG fiyatı: 20,42 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,40 TL

Motorin fiyatı: 42,77 TL

LPG fiyatı: 20,62 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,44 TL

Motorin fiyatı: 42,80 TL

LPG fiyatı: 21,22 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,56 TL

Motorin fiyatı: 42,92 TL

LPG fiyatı: 20,23 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,58 TL

Motorin fiyatı: 42,96 TL

LPG fiyatı: 21,38 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,55 TL

Motorin fiyatı: 42,97 TL

LPG fiyatı: 20,93 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,10 TL

Motorin fiyatı: 43,46 TL

LPG fiyatı: 21,05 TL