Avrupa’da flaş gelişme ! 2 ülke birleşiyor…
Avrupa’da flaş gelişme ! 2 ülke birleşiyor…
İstifa edene kıdem tazminatı müjdesi ! İşte aranan şartlar...
İstifa edene kıdem tazminatı müjdesi ! İşte aranan şartlar...
2017 büyüme rakamları açıklandı ! Beklentinin üzerinde
2017 büyüme rakamları açıklandı ! Beklentinin üzerinde
Türkiye'den sonra İtalya'da alarm: Pencerelerden uzak durun
Türkiye'den sonra İtalya'da alarm: Pencerelerden uzak durun
Yeni yağışlı hava bugün geliyor ! Haftasonu planı olanlar dikkat !
Yeni yağışlı hava bugün geliyor ! Haftasonu planı olanlar dikkat !
TSK'dan acı haber ! Afrin'de bir şehit daha verdik
TSK'dan acı haber ! Afrin'de bir şehit daha verdik
GetContact uygulamasının ardından bir Türk çıktı !
GetContact uygulamasının ardından bir Türk çıktı !
Dolar aldı başını gidiyor ! 4 TL'yi de aştı...
Dolar aldı başını gidiyor ! 4 TL'yi de aştı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Mart 2018 12:36

Akın Öztürk 4 kez emekli maaşını istedi !

Darbe girişimin kilit isimlerinden eski YAŞ üyesi Akın Öztürk'ün, darbe girişiminden sonra 4 kez emeklilik başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Akın Öztürk 4 kez emekli maaşını istedi !
A+ A-

Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle  ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu davanın  sanıklarından eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk'ün, darbe  girişiminden sonra 4 defa emeklilik başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dosyasında yer alan  belgeye göre Öztürk'ün avukatı Berrin Akyol, Ankara Sulh Ceza Hakimliğine  başvurarak, emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşının bağlanması  için müvekkili hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Avukatın dilekçesine göre Öztürk, darbe girişiminden hemen sonra 24  Ağustos 2016'da emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurdu.

 Başvurudan sonuç alamayan Öztürk, 13, 20 ve 25 Ocak 2017'de 3 kez daha SGK'ye başvurarak emeklilik işlemlerinin tamamlanmasını ve emekli maaşı  bağlanmasını istedi. Öztürk, bu başvurulardan da sonuç alamadı. Bunun üzerine SGK yetkilileriyle görüşen ve müvekkili üzerinde tedbir  kararı bulunduğu için emekli maaşı bağlanmadığını öğrenen avukat Akyol, tedbirin  kaldırılması için Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

 Akın Öztürk'ün "suçsuz ve mağdur" olduğunu öne süren Akyol,  dilekçesinde, "Müvekkilimin ve ailesinin geçimi için elzem olan emekli aylığının  derhal bağlanması, birikmiş aylıkların verilmesi için, varsa müvekkilim  hakkındaki tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Akyol'un, SGK'nin emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşı  bağlanmasına ret gerekçesi olarak gösterdiği "tedbir kararı"nın kaldırılması  talebi, Sulh Ceza Hakimliğince davanın görüldüğü Ankara 17.Ağır Ceza Mahkemesine  iletildi. Mahkeme talebi reddetti.

AA

akın öztürk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM