Alara'ya acı veda... Gözyaşlarına boğuldular

Okulunun Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Karademir'in cezaevinde bulunan anneannesi Hayriye Gündüz cenazeye özel izinle katıldı. Gelin duvaklığı, yazması, avukatlık cüppesinin konulduğu tabutu, kadınlar omuzlarında taşıdı.



Alara Karademir için Küçükçekmece'de bulunan Hacı Ömer Çetinsaya Camisi'nde cenaze törenidüzenlendi. Törene, Alara'nın annesi ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle hükümlü bulunduğu Sivas Yarıaçık Cezaevi'nde cezasını çeken anneannesi Hayriye Gündüz, özel izinle katıldı. Taziyeleri Alara'yı büyüten dayısı Gencer Gündüz, dedesi Recep Gündüz ile yakınları kabul etti. Törene aile ve yakınlarının yanı sıra Alara'nın arkadaşları ve sevenleri katıldı.

TABUTA AVUKATLIK CÜPPESİ KONULDU

Alara Karademir'in tabutuna gelin duvaklığı, yazma ve avukatlık cüppesi konuldu. Anneanne Hayriye Gündüz, uzun süre tabuta başını koyarak ağladı.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Alara'nın arkadaşları gözyaşına boğuldu. İlkokul arkadaşlarından Berfin Şafak Özer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Alara ile en son iki hafta önce görüştüklerini söyledi. Özer, "Kötü bir çocukluk geçirmişti. Hukuk okumaya başladı. Güçlüydü" dedi.

İlkokul arkadaşı Zeynep Yılmaz ise "İnanmak istemedim. Zaten annesi ve babasını kaybetti. Zor bir çocukluk geçirdi 'Bu da olmamıştır' demiştim. Hâlâ inanamıyorum" dedi.

KADINLAR CENAZE NAMAZINDA SAF TUTTU

Alara Karademir için helallik alınmasının ardından öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kadınlar da cenazede cemaat ile birlikte en önde saf tuttu.

CAMİDEN ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Cenaze namazının kılınmasının ardından, Alara'nın tabutu kadınların omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Tabutun aracına konmasının ardından, alkışlarla uğurlandı. Alara Karademir, Küçükhalkalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALARA'NIN ANNE VE BABASINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Hürriyet, Alara’nın hikâyesinin detaylarına ulaşmıştı. Buna göre Alara’nın anneannesi 2006’da kızını ve damadını yani Alara’nın anne ve babasını öldürmüş. O dönem çıkan haberlere göre 8 yıllık evli çift Ali (35) ve Arzu K. (30) boşanmak istedikleri için kavga ederken, Alara’nın annesi Arzu K. kendisini yatak odasına kilitlemiş.

Sesleri duyan anneanne Hayriye G., o dönem Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberde olayı şöyle anlatıyor: “Kızım, kendisini yatak odasına kilitlemiş, intihar edeceğini söylüyordu. Elinde damadımın ruhsatsız silahı vardı. Tabancayı alarak başıma dayayıp intihar edeceğimi söyledim. Kargaşa sırasında silah ateş aldı. Kızım kanlar içinde yere düştü. Damadım bana doğru hamle yapınca ona döndüm. Silah yanlışlıkla bir kez daha ateş aldı. O da vuruldu.” Yatak odasında Arzu K.’nin rujla duvara yazdığı “Anne çocuğuma iyi bak” notu ilk önce intihar olduğu kanısını yaratsa da Alara’nın annesi ve babasının anneannesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmış, Hayriye G. ömür boyu hapis cezası almıştı.

Alara’nın yakınlarından Kadir Uğur, bu olaydan sonra Alara ve kendisinden 5 yaş küçük erkek kardeşini dayıları Gencer G.’nin büyüttüğünü söylüyor. Alara’nın çok başarılı bir öğrenci ve bir aktivist olduğunu da aktaran Uğur, “Biz hiç intihar edeceğine ihtimal vermiyoruz çünkü kardeşini kendi yetiştirdi. Kardeşini bırakmaz” dedi.