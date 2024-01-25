Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu ?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 52 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 60 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 52 bin liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 65 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 30 milyon 244 bin 372,97 bin lira, işlem miktarı ise 2.047,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 125 milyon 819 bin 845,33 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

AA