  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Anayasa Mahkemesi, HDP’nin ''bloke'' itirazını inceleyecek

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin ''bloke'' itirazını inceleyecek

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin ''bloke'' itirazını inceleyecek
Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP), hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılmasına karar verilmesi istemini, 9 Mart’ta inceleyecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 9 Mart’ta Halkların Demokratik Partisinin (HDP), hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılmasına karar verilmesi istemini inceleyecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de açılan davada yasal süreç devam ederken, partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak’ta bloke konulmasına karar verilmişti.

Bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından 9 Mart’ta ele alınacak.

Etiketler ekonomi hdp aym
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın fiyatları için yeni tahmin
Japon deprem uzmanı, İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı: Zeminde sıvılaşma var
Kızılay Başkanı Kınık'tan tepki çeken paylaşım
Kandilli Rasathanesi: Her an 7 üzeri deprem olabilir
Kahramanmaraş depremini bilen Hoogerbeets yine uyardı: İç Anadolu Bölgesi'ne dikkat!
Süper Lig'te deprem! Ahmet Ağaoğlu istifa etti
Deplasman yasağı kararı yargıdan döndü
Son araştırmalar ortaya çıkardı... Denizin altından çok sayıda yeni fay çıktı
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu anketlerinde dikkat çeken değişim
Kulis: Erdoğan üst düzey isimleri görevden alabilir